POL-BI: Zeugen verfolgen erfolgreich einen betrunkenen PKW-Fahrer

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Montag, 21.10.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Hotel an der Gütersloher Straße, in Höhe Sommerstraße, ein und entwendeten einen Tresor. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen brach der unbekannte Täter zwischen 19:15 Uhr am Sonntag, 20.10.2024, und 06:10 Uhr am Montag, 21.10.2024, in das Hotel ein. Aus einem Büro entwendete der Einbrecher einen Tresor und flüchtete ...

mehr