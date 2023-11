Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit tragischem Ausgang

Suhl (ots)

Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Klinikums in Suhl. Ein 78-Jähriger stieß beim Befahren des Geländes mit seinem Pkw, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, gegen eine Zufahrtsschranke. Der Autofahrer wurde zunächst zur Untersuchung aufgenommen, verstarb aber einige Stunden später im Krankenhaus. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. An der Schrankenanlage entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

