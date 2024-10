Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe fallen mehrfach in der City auf

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein 23- und ein 27-jähriger Ladendieb beschäftigten am Mittwoch, 23.10.2024, mehrere Ladendetektive und Polizeibeamte.

Gegen 17:10 Uhr fiel einer Mitarbeiterin und einem Kaufhausdetektiv ein Ladendieb in einer Filiale einer Drogeriemarktkette auf, wie er zwei Herrenparfums einsteckte. Ohne die Artikel zu bezahlen, verließ er das Geschäft in Nähe der Arndtstraße. Der Ladendetektiv eilte dem Dieb hinterher und konnte ihn auf der Bahnhofstraße stoppen. Allerdings wurde er von einem Komplizen von hinten zurück gerissen, so dass der Ladendieb seine Flucht mit seiner Beute fortsetzen konnte. Auch der Mittäter konnte davonlaufen. Dabei verlor er einen Rucksack mit gestohlenen Sportartikeln eines benachbarten Sportgeschäfts.

Während Polizeibeamte nach dem Dieb suchten, trafen sie den Tatverdächtigen am Kesselbrink an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Anzeigenaufnahme auf der Stadtwache erfuhren die Beamten von einem weiteren Ladendetektiv, dass der Festgenommene mit seinem Mittäter bereits gegen 10:00 Uhr in einem Sportgeschäft am Jahnplatz aufgefallen war. Dort ließ der 27-Jährige eine Einkaufstüte mit gestohlenen Sportwaren, wie einer Jogginghose und Sportschuhen, zurück.

Der bis dahin unbekannte Mittäter fiel gegen 19:30 Uhr einem erfahrenen Ladendetektiv wegen seines Interesses an einem fremden Rucksack auf. Dieser stand neben einem 36-jährigen Bielefelder, der auf einer Bank, vor einem Sportgeschäft in Nähe der Feilenstraße, saß. Der junge Mann näherte sich von hinten und schnappte sich plötzlich dessen Rucksack. Nach einer kurzen Verfolgung kehrte der Detektiv mit dem Dieb zurück und händigte den gestohlenen Rucksack aus.

Auch der Kaufhausdetektiv des Drogeriemarkts erschien an der Sitzbank und erkannte den Tatverdächtigen als Mittäter des 27-Jährigen. Die gerufenen Streifenbeamten entdeckten im Rucksack des 23-jährigen Komplizen ebenfalls gestohlene Bekleidungsstücke und nahmen ihn vorläufig fest.

Nach den bisherigen Informationen sind keine weiter Straftat der beiden marokkanischen Staatsangehörigen bekannt. Sie durften nach der Erstattung der Strafanzeigen und den Ermittlungen der Kriminalpolizei das Polizeipräsidium wieder verlassen.

