POL-NE: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Neuss (ots) - Am Donnerstag (21.11.) wurde gegen 07:35 ein Fahrradfahrer am Neusser Rheindamm verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 49-jährige Düsseldorfer mit seinem Pedelec auf dem kombinierten Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Floßhafenstraße unterwegs, als ihm auf Höhe der Alten Hammer-Brücke eine weibliche Person mit einem Hund entgegenkam. Demnach sei der Hunde ohne Leine gelaufen. Es kam zur ...

mehr