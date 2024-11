Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchschutz zahlt sich aus

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (21.11.), kam es in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Vynhovenstraße in Osterath. Einbruchhemmende Zusatzsicherungen haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei dafür gesorgt, dass die Täter nicht ins Haus gelangt sind und Wertsachen sowie die Privatsphäre der Bewohnerin geschützt waren.

Nach Spurenlage hebelten die Einbrecher zunächst erfolglos an der Haustür und dem auf der Gebäuderückseite gelegenen Küchenfenster. Anschließend versuchten die Unbekannten das Fenster durch Kittfalzstechen zu überwinden. Dabei ging zwar ein Teil der Fensterscheibe zu Bruch, der abschließbare Fenstergriff verhinderte aber, dass sich der Fensterflügel öffnen ließ.

Modus Operandi Kittfalzstechen: Beim Kittfalzstechen wird ein Gegenstand, beispielsweise ein Schraubendreher, zwischen Glasdichtung und Scheibe durchgestoßen und anschließend der innenliegende Fenstergriff umgelegt, sodass sich der Fensterflügel öffnen lässt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man bereits eingebaute Fenster und Terrassentüren nachträglich sichern kann, wissen die Fachberater der Kripo. Informationen unter 02131 300-0.

