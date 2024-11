Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Ladendieb wird Haftrichter vorgeführt

Neuss (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge, welcher als Ladendetektiv tätig ist, konnte am Dienstag (20.11.), gegen 16:05 Uhr, einen bereits mehrfach wegen Ladendiebstahl aufgefallen Mann beobachten, wie er mit prallgefüllten Taschen ein Lebensmittelgeschäft am Holzheimer Weg verließ. Als er den Mann mit seiner Vermutung konfrontierte, ergriff der 44-Jährige die Flucht. Währenddessen versteckte er unterschiedliche Lebensmittel in Gebüschen oder im Grünstreifen.

Die Polizisten konnten den Tatverdächtigen an der Örtlichkeit antreffen und aufgrund seiner Äußerungen bestätigte sich der Verdacht des Ladendiebstahls.

Der Mann wurde festgenommen und zu einer Wache gebracht.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen.

Im Laufe des Mittwochs (21.11.) wurde der polizeibekannte Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt. In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt.

Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden, zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen. In der kommenden Woche findet die Hauptverhandlung statt, in der ein Haftrichter dann darüber entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft geht.

