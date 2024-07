Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Ehefrau bedroht, dann Polizei angegriffen

Kandel (ots)

Am 21.07.24 gegen 13.45h informierten Nachbarn die Polizei, weil nebenan laute Schreie eines Mannes zu vernehmen sind. Es werde befürchtet, er könne sich an seiner Frau vergreifen. Vor Ort in Kandel in der Brehmstraße konnten die Polizeibeamten einen äußert aufgebrachten Ehemann antreffen. Weil er durch Gespräche nicht zu beruhigen war und sich weiterhin gegenüber seiner Frau und den Polizeibeamten provokant verhielt, wurde ihm erklärt, dass er die Wohnung verlassen müsse. Daraufhin bedrohte er seine Ehefrau mit dem Tod. Die eingesetzten Beamten mussten ihn nun unter massivem Körpereinsatz aus dem Haus schieben. Dabei zog er eine Beamtin an der Schutzweste weg und riss das Landeswappen am Diensthemd ab. Unter Androhung des Tasers, legte sich er sich letztendlich ohne Gegenwehr auf den Boden und konnte gefesselt werden. Weil er leicht angetrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Danach ließ er sich von Angehörigen bei der Polizei abholen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte ermittelt.

