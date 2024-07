Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsbeeinträchtigung während Tunnelsperrung

Annweiler (ots)

Am frühen Freitagabend kam es in Annweiler zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Barbarossatunnel wurde um 17:12h ein Feuer-Alarm ausgelöst, welcher sich erst im späteren Verlauf als Fehlalarm herausstellte. Zunächst war die Tunnelanlage für den Verkehr gesperrt, 8 Feuerwehrfahrzeuge waren mit 40 Einsatzkräften umgehend vor Ort. Da in Annweiler in der Zweibrücker als Hauptverkehrsstraße derzeit baustellenbedingt eine Ampelregelung den Verkehr derzeit für die Fahrtrichtungen immer nur im Wechsel frei gibt, kam es bei dem nun erhöhten Aufkommen bi kurz nach 18 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell