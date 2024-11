Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Auf Verkehrsinsel gefahren - mehrere tausend Euro Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Audi einer 23-Jährigen entstanden, als sie am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Friedrich-List-Straße aus Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel geriet. Der Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die Unfallverursacherin konnte ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell