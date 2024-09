Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pfefferspray auf Toilette gesprüht

Kall (ots)

Am gestrigen Dienstag wurde in der Berufsschule in der Straße Loshardt in Kall gegen 12.30 Uhr von bislang Unbekannten Pfefferspray in einer Herrentoilette versprüht.

Ein 16-jähriger Berufsschüler musste, aus einer Notwendigkeit heraus, die Toilette betreten und darin verweilen.

Der 16-Jährige wurde anschließend mit einer Atembeschwerde ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Toilette wurde von der Feuerwehr gelüftet und konnte im Anschluss wieder betreten werden.

