Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger durch fahrendes Fahrzeug erfasst - Unfallverursacher flüchtete

Gera (ots)

Am 06.12.2023, gegen 22:30 Uhr ereignete sich in Gera, Bundesstraße 92 Stadtring-Süd-Ost Höhe Zwötzener Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem roten Pkw Opel Corsa D (Baujahr 2007 - 2014) und einem Fußgänger. Der Fußgänger wurde beim dem Zusammenstoß verletzt und in der Folge ins Klinikum verbracht. Nach vorliegenden Informationen erfasste der Opel den Fußgänger, einen 26 Jahre alten Mann, mit dem rechten Außenspiegel sowie der rechten vorderen Fahrzeugseite. Vor Ort konnten mehrere Fahrzeugteile festgestellt werden. Unter anderem wurden der Außenspiegel, der Scheibenwischer und Kleinteile vom Verursacherfahrzeug aufgefunden werden, so dass von einer erheblichen Erfassung des Fußgängers ausgegangen werden muss. Nach der Kollision verließ der Pkw-Fahrer widerrechtlich die Unfallstelle.

Die Polizei in Gera ermittelt zum Unfallgeschehen (Bezugsnummer 0319040/2023) und sucht hierbei nach Zeugen, welche Angaben zu dem Verursacherfahrzeug oder dem Fahrer machen können. Ebenso werden Zeugen gesucht, die den Fußgänger bereits vor dem Verkehrsunfall bemerkt haben. Es besteht der Verdacht, dass er sich zu Fuß auf der Bundesstraße 92 parallel zur Fahrbahn bewegt hat. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell