POL-EU: Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Kall (ots) - Im Zeitraum von Freitag (13. September), 19 Uhr, bis Samstag (14. September), 8 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen Pkw in der Straße Am Alenberg in Kall-Scheven von Unbekannten zwei Sonnenbrillen entwendet. Ebenso wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Furtstraße in Kall-Scheven eine Sonnenbrille entwendet. Beide Fahrzeuge befanden sich in der Grundstückseinfahrt der Eigentümer. Sämtliche ...

