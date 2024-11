Landkreis Sigmaringen (ots) - Bad Saulgau Auf Verkehrsinsel gefahren - mehrere tausend Euro Sachschaden Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Audi einer 23-Jährigen entstanden, als sie am Dienstagmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Friedrich-List-Straße aus Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel geriet. Der Wagen kollidierte mit einem Verkehrszeichen, an dem ebenfalls Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Die ...

