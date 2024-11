Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrerflucht

Auf rund 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag an einem Skoda Octavia hinterlassen hat, der in der Meersburger Straße abgestellt war. Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken streifte der Unbekannte den Skoda hinten links, und fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 74 Jahre alte Pedelec-Lenkerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau kam auf dem Radweg zwischen Weingarten und Ravensburg bei Ummenwinkel kurz nach 16.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts ins Bankett und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Seniorin, die Kopfverletzungen und Knochenbrüche erlitt, in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

Weingarten

2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Auf einem Schaden von rund 2.500 Euro ist die Besitzerin eines Citroen C1 sitzen geblieben, nachdem ein Unbekannter den Wagen am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr angefahren hat. Ersten Erkenntnissen der Ermittler des Polizeireviers Weingarten dürfte der Unbekannte den Citroen in der Wolfegger Straße beim Vorbeifahren touchiert haben. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr er im Anschluss weiter. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und geht davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, das auf der rechten Seite beschädigt sein müsste. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Weingarten

Polizei bittet nach Tageswohnungseinbruch um Hinweise

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag, 22.11.2024, zwischen 12 Uhr und 14 Uhr unbefugt in eine Dachgeschosswohnung in der Scherzachstraße eingestiegen. Der Mann verschaffte sich möglicherweise mit einem Zweitschlüssel Zugang zu der Wohnung und entwendete daraus unter anderem hochwertige Parfums, Handtaschen und Kosmetikartikel im fünfstelligen Wert. Eine Zeugin beobachtete im fraglichen Zeitraum einen Mann im Treppenhaus, der angab, eine Wohnung räumen zu müssen. Der Unbekannte wird als etwa 50 Jahre alt, normale Statur, kurze grau-weiße Haare und Dreitagebart beschrieben. Er soll ein helles Hemd sowie Jeans und Jeans-Jacke getragen haben. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Täter das Diebesgut in Kisten verpackt und in ein größeres Fahrzeug geladen hat. Das Polizeirevier Weingarten bittet daher Personen, denen in diesem Zusammenhang im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Auffahrunfall fordert eine Verletzte

Bei einem Auffahrunfall im Kreisverkehr in der Richard-Wagner-Straße ist am Mittwoch kurz nach 18 Uhr eine 54-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau musste beim Ausfahren aus dem Kreisel mit ihrem Peugeot verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 41-jähriger Skoda-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Frau begab sich in der Folge selbstständig zum Arzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro.

Aulendorf

Polizei sucht Zeugen zu Angriff auf Postbotin

Zeugen sucht der Polizeiposten Altshausen, nachdem ein Mann am Dienstag eine Postbotin angegangen hat. Die Frau war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Tannhauser Straße unterwegs, als sie in etwa gegenüber des Kindergartens von dem Autofahrer gestoppt wurde. Der Mann soll in aggressiver Weise auf die Zustellerin zugegangen sein und ihr vorgeworfen haben, ein Paket nicht ausgeliefert zu haben. Im weiteren Verlauf soll der Täter mit Fäusten auf die Frau eingeschlagen haben. Die 42-Jährige wehrte sich mit ihrem Handscanner, den sie dem Mann ins Gesicht schlug. Dieser ließ schließlich von ihr ab und fuhr mit seinem Wagen davon. Die Ermittler gehen ersten Hinweisen auf den Täter nach und bitten etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise

Unerlaubt hat sich ein bislang unbekannter Lkw-Lenker am Mittwoch gegen 6.40 Uhr nach einem Unfall zwischen Schomburg und Primisweiler entfernt. Der Unbekannte geriet Angaben weiterer Beteiligter in einer leichten Kurve auf der K 8002 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Lkw eines Entgegenkommenden. Die Fahrzeuge zweier hinterherfahrender Pkw-Lenker wurden dadurch teilweise beschädigt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 4.000 Euro beziffert. Der Unfallverursacher, der mit einem gelben Lkw des Herstellers Daimler Truck sowie einem Auflieger unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr nach der Kollision in Fahrtrichtung Schomburg weiter. Sein Fahrzeug dürfte auf der Fahrerseite zumindest am Außenspiegel beschädigt sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Alkoholisiert auf Autobahn unterwegs

In Schlangenlinien war am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr ein 62 Jahre alter Ford-Fahrer auf der B 31 und der A 96 unterwegs. Eine Streife der Verkehrspolizei Kißlegg konnte den Mann nach dem Hinweis von Verkehrsteilnehmern auf Höhe Humbrechts stoppen. Schnell stand fest, woher die Ausfallerscheinungen kamen: Der Mann hatte rund 1,2 Promille intus. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und behielten den Führerschein des 62-Jährigen ein. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Isny

Geparkten Wagen angefahren und das Weite gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Isny, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, einen Audi A6 in der Straße "Entenmoos" angefahren hat. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an der vorderen linken Seite des Audi zu kümmern, fuhr der Unbekannte im Anschluss weiter. Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher nehmen die Ermittler unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell