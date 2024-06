Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungstür beschädigt

Tambach-Dietharz - Landkreis Gotha (ots)

Ein noch unbekannter Täter versuchte am Freitagabend gegen 23:10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstraße eine Wohnungstür einzutreten. Während der Tat wurde er durch die Wohnungsinhaber gestört. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (ml)

