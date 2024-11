Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter landet in Gewahrsam

Ein Alkoholisierter ist am Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen im Bereich des Bahnhofs in Gewahrsam genommen worden. Der Mann gab einer Passantin gegenüber zunächst an, von einem Unbekannten bedroht worden zu sein, weshalb diese die Polizei verständigte. Gegenüber den Einsatzkräften schilderte der Alkoholisierte zunächst unterschiedliche Versionen, wie die Bedrohung abgelaufen sein soll, und wurde dann zunehmend aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seiner Alkoholisierung schließlich in Gewahrsam und brachten ihn wegen seiner Verfassung in eine Fachklinik. Die Ermittlungen zu der möglichen Bedrohung dauern an und werden fortgeführt, wenn der 34-Jährige ausgenüchtert ist. Selbst muss der 34-Jährige mit einer Anzeige rechnen, da er gegen die Maßnahmen der Beamten Widerstand leistete.

Gammertingen

Zeugen beobachten Unfallflucht

Gleich mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Sigmaringer Straße eine Unfallflucht beobachtet und den Fahrer eines BMW verständigt, an dessen geparkten Wagen mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sind. Ein 45-Jähriger hatte mit seinem Sprinter beim Ausparken den BMW touchiert und war anschließend davongefahren. Anhand seines Kennzeichen konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrer ausfindig machen und ihn mit dem Unfall konfrontieren. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Gegen den 45-Jährigen wird eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle an die Staatsanwaltschaft gefertigt.

Neufra

Pkw gerät in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Hochbegstraße ein geparkter Ford in Flammen aufgegangen. Nachdem der Fahrer des Wagens seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt hatte, geriet dieser vollständig in Brand, sodass wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die örtliche Feuerwehr löschte das Feuer, weiterer Schaden entstand nicht.

Hohentengen

Rund 30.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beim Auffahren von einem Privatgrundstück auf die L 279 hat am Mittwochabend ein 20-Jähriger in Völlkofen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 20.45 Uhr übersah er mit seinem Volvo einen VW-Fahrer, der von Taferstweiler in Richtung Hohentengen unterwegs war, und prallte in dessen Wagen. Beide Fahrzeuge waren infolge der wuchtigen Kollision nicht mehr fahrbereit und wurden auf einem angrenzenden Grundstück abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

