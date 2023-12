Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg/Bottendorf - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam in Burgwald-Bottendorf und in Frankenberg zu jeweils drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei Korbach bittet um Hinweise.

Am Freitag (22. Dezember) schlugen die Einbrecher am späten Nachmittag in der Bergstraße im Burgwälder Ortsteil Bottendorf dreimal zu, wobei sie einmal ohne Beute blieben. Die Täter öffneten gewaltsam Terrassentüren oder Fenster und konnten so in die Häuser einsteigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Während sie in einem Fall offensichtlich nicht fündig wurden, entwendeten sie aus zwei Häusern Bargeld, Schmuck, ein Smartphone und Münzen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Die Tatzeiten der Einbrüche lagen zwischen 14:20 Uhr bis 19:15 Uhr.

In Frankenberg waren die wahrscheinlich selben Einbrecher am Samstag (23. Dezember) aktiv. In der Zeit von 16.15 bis etwa 20.00 Uhr brachen sie in Häuser im Teichweg, Am Spitzgarten und in der Gartenstraße ein. Auch hier wurden Terrassentüren und Fenster gewaltsam geöffnet, wobei jeweils die Verglasung beschädigt wurde. Die Täter durchsuchten die Häuser und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Die Bewohner hielten sich zur Tatzeit nicht zuhause auf.

Die Kriminalpolizei Korbach ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am späten Freitagnachmittag in Bottendorf oder am Samstagnachmittag in Frankenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell