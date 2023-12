Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbrecher in Einfamilienhäuser, Kripo sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am späten Mittwochnachmittag brachen bisher unbekannte Täter in drei Einfamilienhäuser in Korbach ein. In zwei Fällen erbeuteten sie Bargeld, einmal blieben sie ohne Beute

In allen drei Fällen machten sich die Täter an den Verglasungen der Fenster zu schaffen und gelangten so gewaltsam in die Häuser.

Bei Häusern in der Leipziger Straße und in der Magdeburger Straße durchsuchten die Täter sämtliche Räume und entwendeten jeweils Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 3.000 Euro. In einem Fall konnte die Tatzeit auf 17.30 bis 18.00 Uhr eingegrenzt werden, in dem zweiten Fall liegt sie zwischen 17.00 und 23.00 Uhr.

Bei einem weiteren Haus in der Leipziger Straße drangen die Täter gegen 18.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster ein, hatten aber offensichtlich nicht damit gerechnet, dass ein Bewohner zuhause war. Als sie diesen bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht.

Im Zusammenhang mit den Einbrüchen bittet die Polizei die Bürger, die Augen offen zu halten. Die Täter nutzen bei ihren Einbrüchen in Wohnhäuser zumeist den Schutz der Dunkelheit und die Abwesenheit der Bewohner aus. Nicht selten haben sie ihr Ziel vor der Tat ausbaldowert und sich im Wohngebiet herumgetrieben.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge sehen, sollten nicht zögern und den Notruf wählen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell