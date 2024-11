Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Spielautomaten aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Hotel in der Sonnenbergstraße Spielautomaten aufgebrochen und einen größeren Bargeldbetrag daraus gestohlen. Der Täter verschaffte sich gegen 2.45 Uhr Zugang zum Hotel und zu dem Automatenraum, hebelte zwei Geräte auf und flüchtete mit der Beute. Der Polizeiposten Immenstaad hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07545/1700 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Einbruch

Nach einem Einbruch zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagabend in ein unbewohntes Haus im Hubenring in Kluftern ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein, um sich Zutritt zu verschaffen, und riss sämtliche Schubladen und Schränke auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt. Der Diebstahlsschaden dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge jedoch eher gering ausfallen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-3104 zu melden.

Tettnang

Von Fahrbahn abgekommen

Ein gesundheitliches Problem war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in der Lindauer Straße. Eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin verlor offenbar aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren Wagen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr durch Gestrüpp, bis sie an kleineren Bäumen zum Stehen kam. Eine Ersthelferin wählte den Notruf, der Rettungsdienst brachte die 74-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik. Beim Unfall zog sie sich keine Verletzungen zu. Ihr Wagen, an dem rund 2.500 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Auch die örtliche Feuerwehr war an der Unfallstelle im Einsatz.

Langenargen / Eriskirch

Seniorin in zwei Unfälle verwickelt

Gleich in zwei Unfälle war eine 85 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagmittag verwickelt. Gegen 12.40 Uhr überfuhr die Seniorin in der Ortsdurchfahrt Bierkeller eine Verkehrsinsel samt zweier Verkehrsschilder und fuhr danach einfach weiter. Dabei richtete sie mehrere hundert Euro Sachschaden an und ließ neben diversen Fahrzeugteilen auch das Kennzeichen ihres Wagens an der Unfallstelle zurück. Nur wenige Minuten später kam es in der Kilianstraße in Mariabrunn zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Wagen. Bei diesem Unfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Frau erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle über den Vorfall.

Überlingen

Unfallflucht im Parkhaus

Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend bei einem Parkrempler im Parkhaus "Post" in der Mühlenstraße an einem abgestellten Audi A4 verursacht hat. Weil sich der verantwortliche Fahrer danach aus dem Staub machte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen Unfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell