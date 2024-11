Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mofa gestohlen und beschädigt abgestellt

Kaiserslautern (ots)

In der Bleichstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mofa gestohlen worden. Am frühen Dienstagmorgen stellte der Eigentümer fest, dass sein Roller nicht mehr in seinem Hof steht, und verständigte telefonisch die Polizei.

Noch bevor der Mann zur Anzeigenerstattung zur Dienststelle kommen konnte, tauchte das gestohlene Zweirad am späten Vormittag in der Holzstraße auf. Ein Zeuge meldete den "Fund" gegen 11 Uhr. Ihm war der Mofaroller aufgefallen, weil er beschädigt war und abgebrochene Teile daneben auf dem Boden lagen.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass es sich bei dem beschädigten Gefährt um das zuvor als gestohlen gemeldete Mofa handelt. Die Beamten informierten daraufhin den Eigentümer, der seinen Roller abholte.

Von den Tätern, die das Mofa in der Bleichstraße an sich nahmen und es beschädigt in der Holzstraße abstellten, fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell