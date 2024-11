Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen und Zigaretten gekauft - Polizei sucht Taschendieb

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine 23-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls. Nach Angaben der Frau war sie zwischen 3 und 4 Uhr in der Martin-Luther-Straße unterwegs. Der Täter muss in dieser Zeit zugegriffen und den Geldbeutel aus der Handtasche genommen haben. In der Geldbörse befanden sich unter anderem zwei Bankkarten. Nachdem die Bestohlene den Diebstahl bemerkte und die EC-Karten sperren lassen wollte, fiel ihr auf, dass damit bereits an einem Zigarettenautomaten eingekauft wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die an dem Morgen in der genannten Straße unterwegs waren und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

