Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Starkregen und Wind sorgen für Polizeieinsätze

Westpfalz (ots)

Im Laufe des Dienstags kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zu einigen Einsätzen im Zusammenhang mit den anhaltenden Regenfällen und vereinzelten starken Windböen.

Auf der Landstraße 382 zwischen Otterberg und Baalborn meldete eine Autofahrerin gegen 16 Uhr einen auf die Straße gestürzten Baum. Die Frau hatte Glück im Unglück: Der Stamm traf den fahrenden Wagen und drückte die Beifahrerseite ein, wodurch auch die Windschutzscheibe brach. Äußerlich schien die 30-Jährige unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel Astra musste abgeschleppt werden.

Ebenfalls auf der L382 meldeten Anwohner in Schneckenhause am frühen Abend, dass ein Bach über das Ufer getreten wäre und das Wasser auf die Fahrbahn gelaufen sei. Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass ein Ablauf verstopft war und sich so ein stehendes Gewässer neben dem Asphalt gebildet hatte. Nach der entsprechenden Reinigung konnte das Wasser wieder versickern. Für die Dauer der Arbeiten musste die Fahrspur von Schallodenbach nach Schneckenhausen gesperrt werden.

In Otterberg, in der Straße "Ziegelhütte", hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und Mitarbeiter der Pfalzwerke alle Hände voll zu tun. Gegen 16 Uhr stürzte dort ein Baum um. Das Gehölz riss nicht nur eine Stromleitung ab, sondern fiel auch noch auf das Dach eines Wohnhauses. Auch ein in der Nähe geparkter Pkw wurde hierdurch in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wurde der Schaden auf über 30.000 Euro geschätzt.

Im Bereich der Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens kam es unter anderem wegen umgestürzter Bäume, Unfällen und Stromausfällen, insgesamt zu 31 Einsätzen im Zusammenhang mit den Umweltereignissen. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell