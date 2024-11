Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geringer Sachschaden aber weitreichende Folgen

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend in der Turnerstraße einen Unfall gebaut. Der Sachschaden blieb zwar gering - aber für den Verursacher hatte der Vorfall weitreichende Folgen.

Der 26-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem Toyota Corolla in Fahrtrichtung Forellenstraße unterwegs, als er feststellte, dass er sich in einer Sackgasse befand. In Höhe des Hauses Nummer 40 wollte der Mann seinen Pkw wenden - dabei touchierte er jedoch einen geparkten BMW. Dessen Halter befand sich gerade in der Nähe und beobachtete das Manöver. Er sprach den Toyota-Fahrer auf die Kollision an. Dabei stellte der 20-Jährige fest, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Noch vor dem Eintreffen der Streife suchte der Toyota-Fahrer zu Fuß das Weite. Er konnte zwar bei einer Suche in der Umgebung nicht gesichtet werden, wurde aber schließlich telefonisch erreicht und kehrte an den Unfallort zurück. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 26-Jährigen zu diesem Zeitpunkt einen "Pegel" von 1,28 Promille. Weil der Mann angab, erst nach dem Unfall etwas getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen, die genauere Aufschlüsse über seinen Alkoholkonsum an diesem Abend geben sollen.

Der Führerschein des Unfallfahrers wurde vorläufig sichergestellt und der 26-Jährige an die US-Militärpolizei übergeben. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell