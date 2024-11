POL-PPWP: Durch Kollision erschrocken und Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots) - Einen Firmenwagen haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Glockenstraße beschädigt. Am Montagmorgen stellte der Fahrzeugnutzer fest, dass an dem BMW die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Der Wagen stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses ...

