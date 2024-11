Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall zwischen Pkw und Motorroller

Kaiserslautern (ots)

Bei einem Unfall in der Logenstraße wurde eine 19-jährige Rollerfahrerin am Montagnachmittag leicht verletzt. Hierzu kam es, als eine 31-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Pkw von der Logenstraße nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie die entgegenkommende Zweiradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 19-Jährige zu Boden stürzte. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Kraftradfahrerin in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

