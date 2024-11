POL-PPWP: Auf der Suche nach flüchtigem Unfallverursacher

Kaiserslautern (ots) - Ein Taschendieb griff am Freitagnachmittag in der Fackelstraße zu. Wie ein 83-Jähriger der Polizei mitteilte, bezahlte er gegen 12:40 in einem Parkhaus eines Einkaufzentrums sein Parkticket. Im Anschluss begab er sich zu seinem Auto. Dort angekommen, bemerkte er, dass seine Geldbörse verschwunden war. In dem Beutel befand sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein niedriger ...

