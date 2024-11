Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb macht Beute und plündert Konto

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendieb griff am Freitagnachmittag in der Fackelstraße zu. Wie ein 83-Jähriger der Polizei mitteilte, bezahlte er gegen 12:40 in einem Parkhaus eines Einkaufzentrums sein Parkticket. Im Anschluss begab er sich zu seinem Auto. Dort angekommen, bemerkte er, dass seine Geldbörse verschwunden war. In dem Beutel befand sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Zu Hause angekommen meldete der Senior seiner Bank den Diebstahl. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass bereits mehrere tausend Euro an einem Geldautomaten abgehoben wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen 12:40 Uhr und 13 Uhr verdächtige Personen im Parkhaus aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

