POL-PPWP: Schäden durch Unfallfluchten - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Wochenende gemeldet worden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeidienststelle aufnehmen.

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, wurde im Stadtteil Erlenbach ein geparkter Pkw gerammt und beschädigt. Der Suzuki Swift war im fraglichen Zeitraum in der Erlenbacher Straße in Höhe des Hauses Nummer 11 abgestellt. Als die Halterin am Sonntag wieder zu ihrem Fahrzeug kam, entdeckte sie einen frischen Schaden an der Frontstoßstange. Geschätzte Schadenshöhe: rund 5.000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Fast im gleichen Zeitraum traf es im Stadtgebiet einen Opel Astra in der Wiesenstraße. Auch hier wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Wagen stand am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 36 und wurde offenbar von einem anderen Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gerammt. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, stellte der Eigentümer den Schaden fest. Außerdem hatte jemand das durch den Unfall abgefallene Kennzeichen auf die Windschutzscheibe des Opel gelegt. Hinweise auf den Verursacher gibt es auch hier leider nicht.

In der Apfelstraße wurde am Sonntagvormittag ein Opel Meriva sozusagen im Vorbeifahren beschädigt. Hier beobachtete ein aufmerksamer Zeuge kurz nach 11 Uhr, wie ein Peugeot Movano auf seinem Weg in Richtung Bismarckstraße den geparkten Opel touchierte. Der Peugeot-Fahrer hielt kurz an, machte sich dann aber aus dem Staub. Zurück blieben Streifschäden an der hinteren Tür und am Radkasten des Opel in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro. Zum Glück konnte sich der Zeuge das Kennzeichen des Verursachers notieren und der Polizei melden. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeughalter und Unfallfahrer dauern an. |cri

