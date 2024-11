Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Blinker kaputt gemacht?

Kaiserslautern (ots)

Eine Sachbeschädigung an seinem Kleinkraftrad hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag angezeigt. Wie der 65-Jährige meldete, hatte er seinen Motorroller am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Friedenstraße in Höhe des Hauses Nummer 40c abgestellt. Drei Stunden später stellte er fest, dass Unbekannte einen Blinker des Rollers beschädigt und entfernt haben.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

