Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Shoppingtour endet mit Anzeige - Polizei sucht Taschendieb

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin beklagte nach ihrer Shoppingtour am frühen Samstagnachmittag das Fehlen ihrer Geldbörse. Wie die Frau den Polizeibeamten mitteilte, war sie zwischen 13 und 14 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs. Hierbei habe sie ihre Handtasche stets eng am Körper getragen. In einem Drogeriemarkt in der Kerststraße bemerkte die 58-Jährige, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in der Umhängetasche war. In der Börse befanden sich neben einem hohen zweistelligen Geldbetrag auch die Ausweisdokumente der Betroffenen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, denen am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone Personen verdächtig vorkamen, oder die Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

