Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Unbekannte gehen Kellertür an

Löhne (ots)

(jd) Die Eigentümerin eines Wohnhauses in der Brüderstraße stellte am Dienstag (12.11.), um 15.00 Uhr einen Einbruch fest. Der oder die unbekannten Täter öffneten eine Kellertür, die sich an der Rückseite des Hauses befindet, gewaltsam mittels eines Werkzeugs. So gelangten sie in das Wohnhaus und durchsuchten in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Eine Aufstellung von möglichem Diebesgut ist noch nicht abgeschlossen, der Sachschaden an der Kellertür liegt bei rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

