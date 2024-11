Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung - Räuber fährt Opfer mit Roller an - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford bearbeitet derzeit einen besonderen Fall und sucht den Tatverdächtigen nun mittels eines Fahndungsfotos. https://polizei.nrw/fahndung/151000 (Download Foto) Zugrunde liegt dem Verfahren eine Raubstraftat aus dem Februar diesen Jahres an der Unterführung an der Bahnhofstraße. Eine bislang unbekannter E-Scooter Fahrer fuhr dabei den Geschädigten an. Dieser stürzte zu Boden. Diese Situation nutzte der Räuber und entwendete am Ende sogar die EC-Karte des Opfers. Das Foto zeigt den Tatverdächtigen bei einem späteren Kauf an einem Kiosk am Gänsemarkt. Die Polizei fragt daher: Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person bzw. Wer kann Hinweise auf die gesuchte Person machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

