Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Hiddenhausen (ots)

(jd) Die Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße stellten am Montag (11.11.), um 21.20 Uhr einen Einbruch fest: Die Verglasung ihrer Hauseingangstür war offensichtlich mittels eines Gegenstandes eingeschlagen worden. Die Eigentümer verständigten umgehend die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst versucht hatten, die Tür mittels eines Werkzeugs zu öffnen - die Eingangstür hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Im weiteren Verlauf schlugen sie dann die Verglasung ein. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie in mehreren Räumen Schränke und Schubladen. Eine Aufstellung des Diebesgutes ist noch nicht abgeschlossen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und 21.20 Uhr. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell