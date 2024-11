Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versammlung als Aufzug - Verkehrshinweis zu "Trassen-Demo" in der Innenstadt Herford - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford (ots)

(um) Für den kommenden Donnerstag (14.11.) ist zwischen 16.00 und 20.00 Uhr für die Herforder Innenstadt eine Versammlung als Aufzug angemeldet. In dieser Zeit kommt es zu einer Veranstaltung des Landwirtschaftsverband Herford - Bielefeld, bei der mit zahlreichen Traktoren in einem Korso durch die Innenstadt gefahren wird. Die Polizei Herford begleitet diese Versammlungslage mit verkehrsbegleitenden Maßnahmen. Die Traktoren werden von der Füllenbruchstraße, über die Kiebitzstraße, Hochstraße, Bahnhofsstraße und den Bahnhofsplatz, weiter zur Fürstenaustraße bis zur Goebenstraße unterwegs sein. Zwischen der Schiller Straße und der Hansastraße wird am Ende eine Abschlusskundgebung mit geparkten Traktoren stattfinden. Dieser Bereich der Goebenstraße ist aufgrund dieser Veranstaltung dann für andere Verkehrsteilnehmer nicht befahrbar. Die Polizei Herford hat das Ziel mögliche Verkehrsbehinderungen im Bereich der Herforder Innenstadt auf ein Minimum zu beschränken. In dem Zeitraum der Versammlung wird eine Anreise zu dieser und anderen Veranstaltungen im Innenstadtbereich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell