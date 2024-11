POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Bünde (ots) - (um) Gestern, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 66-jährige Osnabrückerin mit dessen VW EOS die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Wasserbreite. Er kam aus der Innenstadt und bog in den Nordring nach links ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 43-jährige aus Enger mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung ...

mehr