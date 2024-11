Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Linksabbiegerunfall mit zwei Verletzten

Bünde (ots)

(um) Gestern, gegen 14:55 Uhr, befuhr ein 66-jährige Osnabrückerin mit dessen VW EOS die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Wasserbreite. Er kam aus der Innenstadt und bog in den Nordring nach links ein. Zur gleichen Zeit befuhr eine 43-jährige aus Enger mit ihrem PKW in entgegengesetzter Richtung auf der Bismarckstraße. Im Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich beide Personen leicht. Ein RTW vor Ort übernahm die Versorgung der beiden Verletzten. Nach Zeugenschilderung kam der Entschluss zum Abbiegen erst kurz vor den beiden Fahrspuren. Die eine Fahrspur geht nach rechts ab und die andere ist ein separate Fahrspur für Linksabbieger. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es immer zu Sichteinschränkungen kommen kann, wenn Fahrzeuge in diesen Momenten den Einmündungsbereich bzw. Kreuzungsbereich passieren. Die Fahrspur sollte in diesen Momenten nicht gewechselt werden, dies geben die Verkehrszeichen auf der Fahrbahn zudem an. Die Unfallursache Abbiegen ist eine der häufigsten Unfallursachen. Entgegenkommende Fahrzeug haben kaum eine Chance den Unfall zu verhindern und es kommt zu folgenschweren Unfällen. Besser ist die Fahrt auf dem Fahrstreifen, in diesem Fall geradeaus oder rechts, fort zu führen und bei der nächsten Möglichkeit zu wenden.

