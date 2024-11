Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (05.11.) stahlen bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge auf einer Baustelle am Rickertweg. Die Geräte befanden sich in einem großen Baucontainer. Der Schaden wird mit mindestens 2.500.- Euro angegeben. Es handelte sich u.a. um ein Stemmhammer, Flex, Bohrmaschinen, Schlagschrauber und div. Bohrer. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

