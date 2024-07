Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto weggerollt

Am Dienstag rollte ein Fahrzeug in Heidenheim gegen einen geparkten VW.

Ulm (ots)

Am Vormittag parkte ein 46-Jähriger sein Auto auf dem Gehweg in der Kapellenstraße. Anscheinend zog er dabei die Handbremse nicht oder nicht richtig an. Der Pkw rollte deshalb gegen 8.30 Uhr in dem leichten Gefälle weg und prallte gegen den VW eines 41-Jährigen. Der war mehrere Meter entfernt in der Erhardstraße geparkt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

