Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Rechts vor Links

Am Dienstag verursachte eine 39-Jährige bei einem Unfall bei Altheim Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 9.24 Uhr war eine 39-Jährige in der Straße Am Nonnenfriedhof in Heiligkreuztal unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie mit ihrem VW Golf in die Veronika-von-Rietheim-Straße ein. Dort fuhr eine 31-Jährige. Die kam mit ihrem VW Passat von rechts und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am VW Golf auf 7.000 Euro, den am VW Passat auf 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

