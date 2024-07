Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ablenkung führt zu Unfall

Am Dienstag kam es in Laupheim zu einen Unfall, weil der 18-Jährige rauchte und dabei nach rechts von der Straße abkam. Er prallte gegen einen Baum.

Gegen 13 Uhr fuhr der Fahrer des Mercedes im Parkweg. Er war in Richtung Herrenmahd unterwegs und setzte zum Überholen einer Radfahrerin an. Wie der Fahranfänger später der Polizei berichtete, war er durch den Ascheflug von seiner Zigarette kurz abgelenkt. Denn als er nach dem Überholen wieder einscheren wollte, hatte er zeitgleich die Asche seiner brennenden Zigarette durch den Fensterspalt geschnipst. Durch den Fahrtwind wurde die heiße Asche wieder in den Innenraum zurück geblasen. Drei Sachen auf einmal war wohl eine zu viel. Dadurch war der junge Fahrer offenbar zu sehr abgelenkt. Als er wieder nach vorne schaute, war es zu spät. Sein Mercedes kam nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Durch den heftigen Aufprall zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Mercedes war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei Laupheim auf rund 7.000 Euro. Am Baum ist ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. Und halten Sie bitte Abstand.

