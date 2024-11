Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rollerfahrer prallt gegen Auto - Sozius flüchtet

Spenge (ots)

(jd) Gestern (5.11.) ereignete sich um 15.05 Uhr an der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Spenger fuhr mit seinem Audi in Richtung Jöllenbeck und beabsichtigte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Da er bemerkte, dass sich in gleicher Richtung ein mit zwei Personen besetzter Roller auf dem dortigen Geh-/Radweg befand, brach er den Abbiegevorgang ab und hielt sein Auto an. Zeitgleich verlor der Fahrer des Rollers die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet in Schwanken und prallte in den auf der Fahrbahn wartenden Audi. Der Sozius richtete sodann den Roller auf und fuhr davon. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 14-jährigen Bielefelder handelt, der - wie sein Sozius - keinen Schutzhelm trug. Er wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall informiert. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Sozius und dem weißen Roller verlief negativ. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Sozius um einen ebenfalls 14-Jährigen. Dieser wurde mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld in Bielefeld im Rahmen einer Fahndung angetroffen. Auch er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die beiden 14-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

