Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 8-jähriges Mädchen überquert Straße

Kirchlengern (ots)

(fos) Gestern, 13.45 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Klosterbauerschafter Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Neue Straße" fuhr eine 54-Jährige in ihrem PKW in Richtung Reinkenort. Zu dieser Zeit hielt der Bus an der Haltestelle und ein 8-jähriges Mädchen stieg aus und überquerte die Fahrbahn. Es kam dabei zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der jungen Fußgängerin. Eine Notärztin und ein RTW erschienen vor Ort und versorgten die leichten Verletzungen des Mädchens. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die besondere Gefahrensituation an Haltestellen und aussteigenden Personen hin. Wenn nötig, müssen Fahrzeuge mit besonderer Sorgfalt dort vorbeifahren. Die Geschwindigkeit zu verringern und stets bremsbereit zu sein, ist verpflichtend.

