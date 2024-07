Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blutprobe nach Flucht mit E-Scooter/Einbrecher stellt sich

Lüdenscheid (ots)

Gegen Sonntagmittag beabsichtigten Polizeibeamte einen E-Scooter Fahrer auf der Heedfelder Straße zu kontrollieren, da er ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Fahrer hielt zunächst an, fuhr dann aber unvermittelt weiter. Die Polizisten verfolgten ihn. Auf der Altenaer Straße warf der Mann den E-Scooter zur Seite und versuchte fußläufig weiter zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Einsatzkräfte überwältigen. Da sich Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, ging es für den 22-jährigen Lüdenscheider für eine Blutprobe zur Wache. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung durch den Konsum von Rauschmitteln und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (schl)

Im Verlauf des Freitagabends brach ein zunächst unbekannter Täter über eine Terrassentür gewaltsam in eine Wohnung einem Haus in der Bahnhofstraße ein. Aus dem Inneren entwendete der Täter jedoch nichts und flüchtete unerkannt. Am Samstagnachmitttag dann die überraschende Wendung: Der Täter, ein 25-jähriger Lüdenscheider, stellte sich am Samstag auf der Polizeiwache in Lüdenscheid. Er gab an, dass er die Tat bereue. Wie sich herausstellte lag gegen ihn überdies bereits ein Haftbefehl in anderer Sache vor. Er wurde noch vor Ort festgenommen. (schl)

