Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Handtaschenraub/Nach Körperverletzung ins Polizeigewahrsam

Iserlohn (ots)

Versuchter Handtaschenraub/Nach Körperverletzung ins Polizeigewahrsam Eine 18-jährige Iserlohnerin war am frühen Samstagmorgen, gegen 01:45 Uhr, fuß-läufig auf der Hilbornstraße unterwegs. Unvermittelt rannten dort zwei bislang unbekannte Männer auf sie zu und versuchten ihr die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte die junge Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Letztlich gelang es ihr sich zu befreien und wegzurennen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

- Ende zwanzig bis Anfang dreißig Jahre alt - Jeanshose - Orangener Pullover - Drei-Tage-Bart - Dunkelhaarig - Sprach im Zuge des Angriffs kein Deutsch

2. Täter

- Ende zwanzig bis Anfang dreißig Jahre alt - Dunkelhaarig - Sprach im Zuge des Angriffs kein Deutsch

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Identitäten der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter 02371/9099-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (schl)

Ein 18-jähriger Iserlohner würgte im Rahmen einer Auseinandersetzung am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, einen 16-jährigen an einem Fahrgeschäft auf der Kiliankirmes. Anschließend flüchtete er zunächst, konnte durch Polizisten aber noch auf dem Festgelände angetroffen werden. Einem anschließenden Platzverweis kam er nicht nach. Als ihn die Beamten daraufhin in Gewahrsam nahmen, wehrte sich der 18-jährige, trat und spuckte in Richtung der Polizisten und beleidigte sie mehrfach. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Wider-stands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

