Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 33-jähriger Sozius stirbt nach Motorradunfall

Iserlohn (ots)

Gegen kurz vor 02:00 Uhr war nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Samstagmorgen ein 32-jähriger Motoradfahrer aus Iserlohn mit seinem 33-jährigen Sozius auf dem Grüner Weg in Fahrtrichtung Alexanderstrße unterwegs. In der Folge verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Motorrad und rutschte zusammen mit dem Sozius gegen einen parkenden Kleintransporter. Der 33-jährige Iserlohner erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 32-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams des PP Dortmund. Die Straße ist inzwischen wieder freigegeben. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell