POL-PPRP: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (23.08.2023), gegen 02:30 Uhr, gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei nebeneinanderstehende Autos und ein Roller in der Wallensteinstraße in Brand. Es entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian Hübner Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

