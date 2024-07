Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug durch angeblichen Bankmitarbeiter

Schalksmühle (ots)

Am Donnerstagmorgen erhielt eine über 75-jährige Frau einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser schilderte der Seniorin, dass aus dem Ausland versucht wird, Geld von ihrem Konto abzubuchen. Um den ersten Abbuchungsversuch von fast 30.000 Euro zu stoppen, sollte sich die Dame mittels ihres Online-Banking-Passwortes legitimieren. Sie folgte den Anweisungen und bestätigte eine zweite Zahlung von knapp 5.000 Euro. Nachdem die beiden Zahlungen vollzogen waren und der Anrufer sagte, dass die Seniorin auf keinen Fall zur Polizei gehen solle, wurde sie stutzig.

Die Polizei rät:

Lassen Sie sich bei Anrufen von vermeintlichen Amtsträgern den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizei über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. (jahe)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell