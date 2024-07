Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrügerischer Bankanruf

Hemer (ots)

Ein 62-jähriger Hemeraner erhielt am Samstagnachmittag einen Anruf seines an-geblichen Kreditinstituts. Der falsche Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung teilte ihm mit, dass es zu unrechtmäßigen Transaktionen auf seinem Kono gekommen sei. Um diese angeblich rückgängig zu machen, schickte der Betrüger mehrere SMS an das Handy des Geschädigten, die dieser wiederum mit der Eingabe einer TAN bestätigte. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte wurden für das Konto vier Buchungen in einem niedrigen vierstelligen Bereich vorgemerkt. Die echte Bank des 62-jährigen veranlasste eine Stornierung. Die Polizei warnt weiterhin vor Telefonbetrügern. Geben sie telefonisch keine Auskünfte zu Vermögen, personen-bezogenen Daten oder Bankverbindungen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell