POL-HF: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und mit falschem Versicherungskennzeichen

Kirchlengern (ots) - (fos) Gestern, 13.45 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Klosterbauerschafter Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Neue Straße" fuhr eine 54-Jährige in ihrem PKW in Richtung Reinkenort. Zu dieser Zeit hielt der Bus an der Haltestelle und ein 8-jähriges Mädchen stieg aus und überquerte die Fahrbahn. Es kam dabei zum ...

mehr