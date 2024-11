Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Baufirma bemerkte am Dienstag (5.11.) einen Diebstahl. Als er gegen 7.00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Sunderbachstraße kam, in dem sich aktuell zwei Wohnungen im Rohbauzustand befinden, sah er, dass diverse Baumaterialien und Werkzeuge fehlten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter eine Kellertür öffneten und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafften. Neben Bodenbelägen und technischen Klebstoffen entwendeten sie unter anderem Schneidwerkzeug, Mess- und Regelinstrumente, eine Lampe, Kabeltrommeln und diverse Handwerkzeuge. Letztmalig befand sich am Montagabend um 17.30 Uhr ein Mitarbeiter auf der Baustelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell